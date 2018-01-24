〈南部〉蜂炮、月津港燈節首度串連 宣傳到日本

2018-01-24

鹽水燈籠裝飾 與東山花燈節交流

〔記者劉婉君／台南報導〕月津港燈節和蜂炮都是鹽水地區農曆年節的知名活動，過去兩個活動大多是各自宣傳，即將在二月十日登場的月津港燈節，最近推出的前導影片首度結合蜂炮呈現，相當吸睛。而今年擴大鹽水巷弄的燈籠裝飾，邀集四百五十位學生一起彩繪，還和日本京都東山花燈節交流，不僅將宣傳海報先送到日本，兩地的學生也將互為對方的燈節活動進行創作。

月津港燈節腳步接近，目前已有藝術家及參展的大專院校學生進駐創作，由「易治設計」設計的「月光光果實」，在水域邊設置各色燈光，近日試燈已搶先照亮月津港河面，總計四十八件地景式作品，也將陸續進場創作。文化局率先推出的前導影片中，以動畫方式呈現出蜂炮從鹽水武廟出發後，穿過親水公園、老街，最後引出地景式花燈點亮月津港，已有超過九萬四千人次點閱。

文化局表示，過去鹽水蜂炮業務由民政局負責、觀旅局宣傳，而月津港燈節由文化局主辦、新聞處協助宣傳，今年的前導影片首次將兩者串連起來，歡迎民眾一起來參與。

今年燈節主題相約 廣邀學生創作

承辦的都市藝術工作室指出，今年的燈節以「相約」為主題，除了國內外藝術家的創作及大專院校學生的作品外，也將在鹽水區六條巷弄懸掛彩繪燈籠，邀請新營、鹽水地區四百五十位國小、國中、高中的學生，針對每條巷弄的不同特色進行創作，明晚將開始懸掛及試燈，少數已完成的作品也預計週六、日試燈。

月津港燈節的活動海報，上週已先寄到日本京都造型藝術大學，由當地學生協助宣傳，京都造型藝術大學學生也將於週日來台為月津港燈節創作三件作品，目前已先在日本進行初步的骨架製作，二月二十三日台南藝術大學的學生們則將到京都為京都東山花燈節製作參展作品，鹽水、京都兩地以燈節浪漫連結。