〈南部〉用悠遊卡搭輕軌 力拚春節起啟用

2018-01-24

高捷證實 與悠遊卡公司達共識

〔記者王榮祥、沈佩瑤／綜合報導〕高雄捷運公司昨證實與悠遊卡公司達成「共識」！雙方正朝農曆春節期間起，遊客就能使用悠遊卡搭高雄輕軌的方向努力中，但基於尊重與彼此默契，詳細時間與內容將由悠遊卡確認與宣布。

悠遊卡︰往正面發展討論

對此，悠遊卡公司表示，目前雙方都有誠意，也都把民眾權益列入優先考量，持續往正面發展的方向討論，但仍未有任何結果，也沒有定案的時間表，若有結論，一定會盡快公告周知。

高雄輕軌目前可使用的電子票證有兩種，分別為一卡通與遠鑫卡，愛金卡已遞件申請，悠遊卡近期才傳出進展。

悠遊卡無法在高雄輕軌使用，導因於先前悠遊卡公司與高捷對於悠遊卡在高捷車站的加值設備建置費分攤比例認知落差，悠遊卡雖已可用於高捷，卻沒在高捷車站設加值功能。

後來受託經營輕軌的高捷規定，欲參與輕軌電子票證系統業者，需先於高捷各車站建置加值功能，悠遊卡不符規定，所以無法在輕軌上使用。

此議題去年十月於北市議會引發討論，有議員批評悠遊卡公司與高捷談判不力，市長柯文哲也一度嗆聲一卡通；高雄於去年十二月起推出大眾運輸冬季免費措施，不少遊客持悠遊卡搭輕軌，當下才發現無法使用、必須付費，引起不少怨言。

經交通部派員居間協調，雙方終於在今年一月間有了突破，對於某些爭議層面達成「共識」，並積極朝農曆春節期間、甚至是春節前，努力讓悠遊卡可在輕軌上「嗶」。

高捷昨證實有此共識，但基於尊重與彼此默契、無法說明太多細節，詳細的時間與內容，將交由悠遊卡公司確認與宣布。