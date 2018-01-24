〈南部〉里政線上APP啟用 道路報修一指通

2018-01-24

年底區政、戶政、里政全整合

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府民政局全國首創「高雄市里政線上ｅ指通APP」昨啟用，道路報修等只要一指就通，局長張乃千表示，隨著區政APP將於今年底前建置完成，高市將成為全國首座整合區政、戶政、里政的民政智慧城市。

市府全國首創戶政APP榮獲今年智慧城市創新應用獎，昨再推「高雄市里政線上ｅ指通APP」，由副市長許銘春與民政局長張乃千一同啟用，鳳山基層促進會會長、誠義里劉啟芳等五名里長現身力挺喊讚。

許銘春表示，高市轄區遼闊、有山有海，面積近三千平方公里，里長站在第一線，扮演市府與市民溝通橋樑，市府開發APP，以里長為核心，串聯市政機關，延伸便民服務，互動零距離，也不用東奔西跑，一指就能完成服務。

包括6大功能、18項服務

張乃千指出，市府推出萬能里長系統服務，內容包括六大功能、十八項服務，全市八百九十一名里長全部上線，只要社區道路要報修等，不需要打電話聯絡，僅持手機拍照GPS定位，第一時間通報給工務機關，直接進入一九九九系統列管。

張乃千說，內容還設有里長廣播器，連阿嬤要叫張君雅小妹妹回家吃泡麵，也能透過APP訊息推播達成任務，或颱風天上不上班等，都能直接傳送給里民，還貼心設有實物共享，包括社區冰箱、二手物交流等，達到里內共享經濟。

劉啟芳肯定APP超方便，他指出，里長服務全年無休，也要跟上時代潮流，透過APP掌握報修進度、處理單位可以完成時間，對服務全方位直呼「讚！」