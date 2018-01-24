〈南部〉20種產品春節優惠 台東農產特賣

2018-01-24

〔記者張存薇／台東報導〕春節送禮，送台東在地農漁特產品最有誠意！台東縣肉品市場今年改制為台東縣農產股份有限公司，農曆春節推出在地優質產品特賣，除了關山米、蛋捲、香腸、池上放山雞、咖啡等單品伴手禮，另有新港區漁會漁鮮禮盒，或放山雞加金門高粱佐醃豬肉、白蝦、香腸及金目鱸魚的山珍海味五福禮盒限量優惠，讓婆婆媽媽一次購足、煮年夜飯免煩惱！

「購夠台東」網路下訂 公司領取

台東縣農產公司常務董事黃秋玉指出，肉品市場改制後提供更多元服務，將幫助農漁特產品行銷，因此成立「購夠台東」網路平台，目前已有一百七十家、三百多種產品上架試營運，針對春節則選出廿種優惠產品，民眾下訂後三到五天內須至台東農產公司領取即可享優惠，地址為台東市文化街十七號四樓，訂購期限至三月十五日。

廿種產品包括山珍海味五福禮盒、池上放山雞均限量廿組，其他還有金針、六六大順漁鮮禮盒、咖啡、米乖乖及蛋捲等，也可選購剝皮辣椒、ＸＯ干貝醬及麻油薑「神廚好幫手」組合禮等。

幫百家小農拍宣傳片 助行銷

黃秋玉表示，只要是有產品檢驗合格、八大營養標示的台東在地產品均可至「購夠台東」上架展售，也歡迎提供生鮮蔬果的小農加入，縣府也會幫一百家小農拍攝宣傳影片、產品照片後上架，目前還有約四十個名額，歡迎有意願的農友報名，洽詢電話（089）328088。