〈南部〉屏縣蓮霧寒害勘災 枋寮受損25％

2018-01-24

縣府盼農委會確定面積 給予協助

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東沿海地區蓮霧園受寒害嚴重落果，農委會農糧署、屏縣府農業處及高雄農改場昨天進行勘災，枋寮鄉約有二十五％受損面積，縣府農業處長黃國榮希望農委會儘速確定受損面積，並給予必要協助。

屏東沿海的蓮霧果樹上週開始發生遲發性寒害，受損農民叫苦連天，縣府農業處長黃國榮表示，事前因為農友反映有大幅落果情形，所以排定這兩天前往沿海的枋寮、佳冬、林邊及南州現勘。

初步勘察結果，最南邊枋寮鄉受損面積初估達種植面積二十五％，超過「農產業天然災害救助作業要點」中所規定跨鄉鎮區域性災情，農產無收穫面積達該區域種植面積的十％以上，但因為須要區域性計算，是否達到門檻仍未定數。

跨鄉鎮災情 現金救助尚未核定

黃國榮強調，寒流為全域性，這批農損為跨鄉鎮災情，是否達現金救助門檻有待農委會的專業認定，今天會持續到內埔、鹽埔及高樹等屏北的主要作物區現勘，希望農委會能儘速確定受損面積。

受災的鄉鎮公所則建議，現階段尚未確定是否核定現金救助，果農若自認遇有落果災情，應先照相存證。

佳冬鄉農會總幹事林淑玲則說，農會集貨場已連三年在春節前慘澹經營，這次寒害或許可成為農委會推動蓮霧保險的最佳契機。