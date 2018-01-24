〈台北都會〉生得少、外移多 人口連3年「直直落」

2018-01-24

遷出逾2萬 出生創新低

〔記者周彥妤、沈佩瑤／台北報導〕據內政部統計近年六都人口遷移情形，台北市連三年人口嚴重流失，近兩年淨遷出逾兩萬人，且正逢市長柯文哲上任後，開始出現人口外移。柯昨回應，北市十年人口雖有動盪，但都維持在二六○至二七○萬的範圍，估計不會持續外移。不過，記者檢視發現，北市出生人口也是連三年下滑，尤其去年更創七年新低。

據統計，台北市長柯文哲上任時，二○一五年總人口二七○萬四八一○人，到了二○一六年總人口降為二六九萬五七○四人，去年再降至二六八萬三二五七人。對此，柯文哲昨受訪表示，由於朝向都市化發展，整個台灣人口未來還是會慢慢下降，而北市人口十年來，固然時多時少，但都落在二六○至二七○萬的範圍，不會相差多少，估計人口不會持續外移。

柯︰估計不會持續外移

另一方面，據北市出生人口統計，二○一○年逢虎年，由於國人素來傾向儘量不在虎年生育，當年出生人口探谷底，僅一萬八五三○人，之後人口數回穩，至二○一四年達二萬九○二四人。

但二○一五至二○一七年，北市出生人口連三年下滑，從二萬八九八七人，降至前年的二萬七九九二人，去年更僅有二萬五○四二人，創下七年新低點。

民政局人口政策科長林冠伶表示，去年六都出生人數都下降，這是全國廿至卅九歲的育齡婦女人數下滑所致，並非單一縣市的問題；以北市而言，二○一四年至二○一六年，育齡婦女就減少約一萬四千人，能生育的婦女變少，相對也會影響出生人口。未來會與社會局、教育局攜手努力，減緩少子化衝擊。

社會局婦女福利及兒童托育科長鐘雅惠說，出生人口減少是台灣社會結構問題，打造友善育兒的環境，是公部門未來努力的方向；目前也積極籌建公共托育設施，今年公辦民營托育中心及社區公共托育家園，將分別增至廿家及五十家，另也加碼發放育兒津貼並補助托育費用。

教育局學前教育科長吳文誌表示，目前二至五歲的學齡人口近十二萬人，預估二○二二年會跌破十萬人，不諱言未來出生人口可能持續下探。為解決少子化問題，推動公幼、幼教托育一條龍及提供私幼補助，都是教育局努力方向，並盼跨局處多管齊下，提升民眾生育意願。