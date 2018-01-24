〈台北都會〉政大教師宿舍「化南新村」 登錄聚落建築群

2018-01-24

全區或部分保留將再討論

〔記者沈佩瑤／台北報導〕爭議多時的政治大學教師宿舍「化南新村」改建案，北市文化局昨召開文資審議會，決議登錄為「聚落建築群」，但指定範圍與保存方式，則留待下次文資審議會再討論。政大副總務長顏玉明昨表示，尊重決議，若全區保留或無法興建法學院，原址也會以教育目的做最有效利用。

原本擬改建法學院大樓

「化南新村」坐落北市文山區新光路，興建於一九六○年代，為政大早期老教授群居場域，紅色的磚牆、二樓式的宿舍群、有家院的設計，保留了地域特色及政大建校的教育文化記憶。不過，政大因為校園空間不足，擬在原地改建法學院大樓，初步規劃卅棟宿舍只留八棟，引發周邊居民、校友反彈，向文化局提報文資身分，盼能全區保留；文資委員多次前往現勘。

政大副總務長顏玉明昨於文資審議會中指出，她相信政大每棟建物、每處校園風景對很多人來說都有獨一無二價值，化南新村為教職員宿舍，但隨時間推進，當時氛圍已消失，加上屋況不佳，唯有讓新舊建物融合，文資價值才能流傳。

會後受訪時她再三強調「政大絕對不是和居民站在對立面」，無論是否指定文資，或者因此無法興建法學院，都會本於教育目的，將原有的舊建物作最有效的利用。

30棟留8棟 居民、校友反彈

昨有不少政大居民、師生到場表達意見，贊成改建的政大學生直言，化南新村多處屋況不佳、形同廢墟，也曾在公聽會上聽到居民想留做靜謐後花園；但也有政大學生認為，保留化南新村等同於保留政大精神。

提報人、政大校友文山區萬興里長詹晉鑒表示，雖然政大校史只有短短幾頁，但化南新村正代表了一段政大史。

政大退休教授丁敏也說，化南新村代表了政大的文化價值，要剷除一棟建築很容易，但是應該要有長遠的眼光。

文資委員一致同意「化南新村」具備文資價值，主席鄧家基決議將化南新村登錄為「聚落建築群」，但全區或部分保留，待下次會議討論。有文資委員提醒，政大在進行規劃時，應該以大學城的角度去思考，而非僅考慮法學院需求，要把整個政大周邊居民的需求也納入討論。對此，顏玉明會後受訪時強調，政大與當地居民會做最有誠意溝通。