〈台北都會〉實物銀行6年 助193萬人次

2018-01-24

〔記者葉冠妤、林欣漢、翁聿煌／綜合報導〕歲末時節，新北市急難救助會等單位昨舉辦寒冬送暖圍爐活動，招待四百位弱勢民眾享用大餐，新北市長朱立倫到場致贈春聯，他表示，「實物銀行」開辦六年來，協助一九三萬人次。華山基金會昨中午也邀三十多名獨居老人享用火鍋，並安排應景的春聯剪紙DIY活動，讓老人家動一動、樂一樂。

歲末圍爐 400弱勢民眾吃好料

新北市急難救助會及扶輪社等單位，自二○一四年起響應市府「實物銀行」方案，每年歲末舉辦圍爐。朱立倫表示，「實物銀行」開辦六年來，媒合企業廠商、公益團體及個人捐贈物資、金錢，已累積十二億兩千多萬元，協助一九三萬人次。

無獨有偶，去年一整年，林口在地企業團體和個人提供將近二五○萬元現金及物資補助，還有志工一路陪伴關懷獨居長輩，林口區公所昨也舉辦感恩圍爐，除讓長輩們吃好料，也表達對企業、志工們的感謝。

6校義賣水餃 兩週賣10萬顆

華山基金會昨中午邀三十多名獨居老人，到基隆市福二街的「享家鍋物」享用火鍋，協助促成此次公益活動的基隆市議員張耿輝表示，讓長者提前感受農曆春節的溫馨溫暖，也呼籲在外地工作的子女要撥空返家關懷長輩。

金山財神廟今年結合麗林、重陽、永福、江翠、龍埔國小以及汐止國中六校聯合義賣水餃，短短兩週就賣出十萬顆，還請來社區長輩共餐，學童端出熱騰騰的待用水餃上桌，充滿暖暖心意。

麗林國小表示，全校賣出六百多袋、兩萬五千多顆水餃，其中三百多袋作為愛心待用水餃；麗林里里長薛純良說，藉由探視里內的弱勢家庭及獨居長者並贈送水餃，可以讓需要的人獲得實用物資，更能感受人情。

新北市議員陳儀君昨天到創世基金會新店分院關懷弱勢植物人，陪伴植物人家屬一起提前圍爐享用年菜。陳儀君說，創世偕同華山、人安基金會舉辦「寒士吃飽30」愛心尾牙，宴請寒士、街友以及獨居長輩等人，期盼社會大眾熱情贊助。