〈台北都會〉家戶用電26區成長 林口最多

2018-01-24

市府︰用電量與人口、經濟發展有關

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府推動節電計畫，有環保局的「節電認同券」、經發局的「新北電癮節」等活動，但根據去年底的一項統計資料顯示，新北市機關節電幅度是六都第一，家戶用電卻是逐年成長，廿九區中有廿六個區為成長趨勢，以林口區成長最多，家戶節電成效有待加強；市府解釋，用電量與人口成長、經濟發展有關，整體用電成長仍低於經濟部統計的全國成長率。

「打造低碳新北，從節電與綠能做起」報告，引用台電公司資料顯示，指新北市從一○一年至一○五年，用電量成長四．四％，相較全國成長幅度七．一％，新北相對偏低，其中以住宅成長五．八％最多；唯有用電量佔比不高的機關，節電十七．二％佔六都之冠，主要為汰換水銀路燈為LED燈。

在家庭用電上，廿九區中有廿六區是成長趨勢，以近來人口大量移入的林口區成長十二．一六％最多，減少的三區分別為烏來區、貢寮區及石門區；用電量前五名依序為人口集中的板橋、中和、三重、新莊及新店，總共佔全市用電量五成以上。

議員︰節電活動成效不彰 市府應檢討

市議員李坤城認為，環保局及經發局針對家戶節電設計的節電活動，用競賽獎勵金、購物回饋金等方式鼓勵民眾，顯然成效不彰，市府需要檢討，一次性的獎金用完了，就無法持續下去，造成獎金發越多、用電量卻越高的怪現象。

經發局綠色產業科長廖士煒表示，經濟部依據人口、經濟行為分析，一○五年用電成長率偏高，主要是受天氣熱影響，全國各縣市用電都成長，一○六年數據則有下降的趨勢；環保局發言人孫忠偉也說，新北市人口持續增加、還有大型商場，整體用電量確有增加的可能，但若以個人或家戶，增加的比率應該不高。

廖士煒補充，從民國九十五年來的十年趨勢統計，新北市人口年成長率是○．○二％、戶數是○．八％、產業家數為一．四％，因此推動節電相對困難。