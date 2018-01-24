〈台北都會〉代拆違規廣告 最快2月起收費

2018-01-24

將向廣告所有權人收取代拆費

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市估計有五、六十萬件違規廣告，建管處可連續開罰、代為拆除，迫使廣告所有權人改善，但因過去市府沒有訂定代拆收費標準，因此拆除後無法向廣告所有人收取拆除費，只能編預算自行吸收。北市府昨於市政會議通過「台北市廣告物清除拆除刷除及遊動廣告車輛移置保管收費標準」，將依照拆除廣告所需成本訂定各類違規廣告物清除、拆除或刷除費用單價表，未來建管處若派員去拆除違規廣告，就可收取拆除費，最快二月將上路。

建管處統計，二○一四年至二○一七年共代為拆除四千五百件違規廣告，相當於一個月拆除近百件。建管處長張明森表示，收取拆除費並非為了牟利，而是市府基於「使用者付費」觀念，認為不該再用公帑幫違規廣告所有人拆除，而是比照違建代拆一樣，拆除後收取拆除費。

建管處發言人洪德豪表示，廣告管理分屬建管處、交通局、新工處及環保局等不同單位管理，這次是由建管處統籌訂定「強行代拆廣告收費標準單價表」。

優先查妨害公共安全大型廣告

建管處說明，未來收到民眾檢舉違規廣告時，會先通知違規廣告所有權人自拆或補辦程序；若不從，建管處視情節輕重、廣告大小，依照「建築法」或「台北市廣告物管理自治條例」，按次開罰六千元至廿萬元不等；最後，便是由建管處派員代為拆除，並向廣告所有權人收取代拆費用。

面對全市五、六十萬件違規廣告，洪德豪說，北市訂定「違規廣告物優先查處原則」，優先查處有妨害公共安全及須申請雜項執照的大型廣告要求改善。張明森表示，市府並非不「即報即處理」，但北市違規廣告實在太多，建管處人力也有限，因此只能比照違建分層處理。