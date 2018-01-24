〈台北都會〉春節疏運 中短程改走台61線

2018-01-24

〔記者何玉華／新北報導〕交通部公路總局指出，去年底通車的西濱快速公路（台六十一線觀音至永安高架路段），在春節疏運期間，將與國道系統形成區域路網，成為北部中、短程主要運輸路廊，鼓勵民眾多加利用。另外，為了避免大客車司機逾時過勞的蝶戀花悲劇重演，從台北搭國光客運到武陵農場停留賞櫻花的遊園時間，將由過去的四小時減為三到三．五小時。

公路總局第一區養護工程處副處長陳俊堯建議，民眾春節出國搭機，可以台六十一線作為台北往返機場的替代道路，從台六十四線往八里方向銜接台六十一甲、台六十一線一路往南下大園交流道後，左轉台十五甲線接台四線到達機場，可避開交通壅塞的景點。

小年夜湧車潮 新北5壅塞熱點

而春節車潮預估，包括二月十四日中午起至十五日上午，出現南向車流；初二回娘家從十六日中午起至十七日下午，車流無方向性，南北向要道皆車多；收假車潮在十九日下午至廿一日上午。

而新北的壅塞「熱點」預估在台二線、台二乙線竹圍至淡水路段、台九甲線烏來風景區、台十五線八里渡船頭路段、台六十四線板橋至中和路段、台六十四線五股二交流道至國道一號五股交流道高架路段等五處路段。

防司機過勞 武陵農場遊園時間縮短

另外，台北區監理所課長張東閔表示，武陵農場櫻花季交通疏運從二月十六日起到廿五日止，春節連假期間要到武陵農場賞櫻一日遊，限搭乘大眾運輸工具入園，每日管制放行三千兩百人，民眾可於國光客運台北車站、市府轉運站或宜蘭羅東轉運站、宜蘭轉運站及三星搭乘國光客運或首都客運專車前往，車票已開放預售；為避免大客車司機工作逾時過勞，台北賞櫻專車遊客的遊園時間，將從四小時縮減為三到三．五小時，從宜蘭發車仍維持四小時。