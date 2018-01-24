〈北部〉陪她上台北圓夢 6童拍微電影獲獎

2018-01-24

小五生體驗「菲比阿姨」的不便

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮南安國小六名五年級學生，以「我們的約定」為主題，花了一個月時間，跟拍行動不便的「菲比阿姨」，完成十一分鐘紀錄短片拍攝，獲宜蘭縣生命教育微電影競賽特優。小小導演吳云萱說，拍攝完後，才發現看似簡單的動作，對身障者卻是最大的不便。

南安國小校長張志弘熱愛拍片、剪輯，去年十月指導五年級的劉芯汝、吳云萱、王怡晴、羅張榮、黃柏宸、李恩宇組成拍攝小組，由吳云萱擔任導演，其他人分工攝影、側拍等工作。短片主題原設定鄰居與家人的故事，但校長認為應更具深度，最後選擇在蘇澳社福大樓服務的「菲比阿姨」作為主角。

被孩子稱為「菲比阿姨」的陳月娥，曾在台北工作；廿年前因脊椎壓迫神經，從此與輪椅為伍，回到南方澳靜養後，因為輪椅處處限制，行動不便，有超過廿年未曾踏入台北。學生花了三週時間訪談陳月娥，跟拍她的工作、生活，也帶出年輕時的回憶。陳月娥說，輪椅造成生活很大的改變，她一直有個心願，希望能坐火車回到台北看看。

去年十月底，六名孩子為「菲比阿姨」圓夢，從蘇澳搭乘國道客運出發，陪陳月娥走訪台北地下街，回憶過往點點滴滴，回程改搭火車，感受看到窗外龜山島的感動。

重遊舊地 感謝孩子助她北上

學生們將過程以紀錄片呈現，導演吳云萱還花了半天時間體驗坐輪椅，了解身障者種種不便。吳云萱說，投入拍片才感受到，像喝水般看似簡單的動作，對身障者都很困難。「真的很感動！」陳月娥說，過了廿年再回到台北，不變的是年輕時的回憶，很感謝幾位孩子完成她多年的心願。