〈北部〉延宕52年 羅東崇德街拓寬動土

2018-01-24

5月打通 紓解北成地區車流

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮崇德街在民國五十五年都市計畫就被編為計畫道路，全線長度僅兩百三十一公尺，卻因土地徵收經費龐大，又有羅東林管處日式木構宿舍擋道，歷經五十二年終於啟動闢建工程，預計五月打通拓寬，紓解北成地區車流。

羅東鎮崇德街連接北成國小與樟仔園文化園區，部分道路用地涉及私有地，另有羅東林管處宿舍阻隔，車輛難以通行。近幾年來，北成地區成了人口密集住宅區與文教區，車流量大，常出現人車爭道驚險畫面，鎮公所要打通道路拓寬，數度提報中央補助未獲核定，一度胎死腹中。

「開工了！」兩年多前，羅東鎮代會副主席謝家倫提案，建請鎮公所拓寬崇德街，公所多次協商排除困難，自籌四千三百一十四萬元經費，獲鎮代會審議通過，已完成發包；羅東鎮長林姿妙、鎮代會主席楊振益昨天主持動土典禮，希望如期完工。

231米長 闢為6米寬路面

林姿妙說，羅東鎮北成地區寸土寸金，黃金地段開闢道路並非易事，在鎮公所團隊努力下，即將打通崇德街縮短當地行車路線，不僅可紓解車潮，還有助於區域發展、方便消防救災，兩百三十一公尺長的道路，花費半世紀總算打通。

北成國小表示，學校周邊道路交通壅塞，上下學時間，家長穿梭車陣接送小孩，崇德街打通後，多了一條交通要道，連結成便捷路網，將縮短通勤時間，樂見其成。

羅東鎮崇德街闢建經費，包括土地徵收金額三千三百五十萬元、工程造價九百六十四萬元，合計四千三百一十四萬元，全線闢為六公尺寬路面，沿途新設一百瓦LED景觀路燈及側溝。