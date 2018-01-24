〈北部〉《誰扛綠旗選苗縣長》 吳宜臻、徐定禎共識 努力翻轉苗栗

2018-01-24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕行政院長賴清德昨天訪苗，積極備戰下屆縣長的民進黨行政院中部辦公室副執行長吳宜臻，與黨中央有意提名的無黨籍頭份市長徐定禎兩人碰面；兩人都表示，會依循民進黨中央安排，無論是否代表民進黨參加下屆苗栗縣長選舉，都會為翻轉苗栗而共同努力。

下屆苗栗縣長選舉，國民黨已徵召現任縣長徐耀昌爭取連任；因苗栗縣是民進黨在台灣西部未曾執政的縣市，黨中央不排除循柯P模式，有意徵召無黨籍頭份市長徐定禎代表參選，但吳宜臻曾代表黨參選兩次立委、一次縣長，在苗縣蹲點經營已久，獲不少地方人士支持，不滿黨中央找徐定禎，近來挺吳的後援會，也在各鄉鎮懸掛恭賀新禧的布條。

吳宜臻、徐定禎兩人昨天因賴揆下鄉碰面，兩人互動熱絡，對於誰會出線？兩人也不避諱地大方談述。徐定禎說，他雖然非民進黨，目前也沒有考慮加入，但他長期是綠營的友軍，會依照民進黨中央安排，若人選不是他，他也不會參選，但仍會支持，「成功不必在我，但一定有我」。

吳宜臻說，她和徐定禎各有支持者，她也從沒中斷過苗縣經營，持續操兵備戰，若黨中央徵召她，她也願意承擔，但兩人都有共識，成功不一定要自己，只要是可以翻轉、改變苗栗，等將來人選確定，也一定會整合團結。