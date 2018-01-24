〈北部〉竹市年貨大街 下月9日登場

2018-01-24

〔記者洪美秀／竹市報導〕春節腳步近了，新竹市政府表示，年貨大街將從二月九日到廿日連辦十二天，地點仍是在武昌街、東前街、東門街與復興路的街廓，屆時將實施交通管制，滿足市民逛街與採買年貨的樂趣。

市府表示，今年遴選廠商，要求提供多元攤位，除了傳統應景商品包括南北貨、小吃、糖果、春聯等，還希望增加傳統民俗攤位，如捏麵人、畫糖人、傳統童玩、龍鬚糖、皮雕等，讓民眾年前採買年貨，也能走春逛街，體驗傳統年味。

市府表示，擺攤地點以武昌街、東前街、東門街和復興路的街廓為主，盡量不影響周邊商家，希望雙方業者共存共榮。年貨大街攤商預計二月初完成遴選，市府已上網公告招商，廿九日截止收件。

此外，市府與清大合作在東門市場三樓成立「東門青年基地」 遴選出十名創業青年進駐，引進文創商品、設計、飲食與金屬工藝、瓦楞紙工藝、藍染、園藝、甜點、羅莉塔服裝及球體關節人形等，充滿年輕色彩。

市長林智堅表示，未來市府將投入四千萬元改善硬體設施，進行整建、防震補強，整理空攤、擴充攤位，完成青創大街與藝術大街計畫，為東門市場注入新活水，形成新與舊融合，傳統與創新共榮。

東門市場2月3日辦音樂趴踢奈

二月三日晚上六點舉行「東門市場─音樂趴踢奈」活動，串連三樓青年基地與一樓店家，透過不打烊音樂會、快閃藝術裝置、音樂展演、青年市集和創業分享，邀請民眾走進活化後的百年東門市場，感受它的魅力。