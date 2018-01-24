〈北部〉竹南龍鳳港景觀橋鏽蝕 4月前改善

2018-01-24

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮著名觀光景點龍鳳漁港，每逢假日都湧入大批遊客，許多人會趁傍晚時分，在跨港人行景觀橋上欣賞落日美景，但景觀橋卻經海風吹蝕，年久失修，許多樑柱鏽蝕，基座斷裂，木製人形棧道也脫落，生長雜草，鋼筋底座也鏽蝕破洞，讓經過的遊客膽顫心驚。苗栗縣農業處表示，修繕工程已發包，預計四月前全面改善。

年久失修 基座斷裂、棧道脫落

龍鳳漁港跨港人行景觀橋於二○○八年八月啟用至今，全長兩百三十八公尺，已成為竹南鎮重要觀光地標，但因使用已久，不堪海風長年侵蝕，不僅橋身木質步道腐爛脫落，雜草叢生，步道下方之稱的鐵製基座也鏽蝕破洞，尤其橋上的樑柱皆嚴重鏽蝕，基座更已斷裂，民眾經過都膽顫心驚，憂萬一假日人多，橋面支撐不住恐發生意外。

民眾擔心橋面撐不住發生意外

而景觀橋上的LED燈四年前就因海風吹打損壞，後來還遭竊賊剪斷電線變賣，以致於近年來景觀橋到夜間黯淡無光，苗栗縣政府也因苦無經費，遲遲未修繕，使得原本美麗的景觀橋不但失去早期風貌，現在更因設備老化，造成觀光遊憩潛藏危險。有遊客反映指出，帶小朋友走在上頭都要格外小心，一不注意可能發生意外。

苗縣府：已發包 會請廠商速修復

苗縣府農業處漁業科長李瑞隆表示，龍鳳漁港各設施皆委託南龍區漁會定期巡視，已掌握鏽蝕毀損情況，近日已發包完成，正與施工廠商簽約中，會請廠商盡速修復，預計將花費八十萬元整修鏽蝕樑柱，四月前完成修繕。

另外針對LED燈遭竊毀損，景觀橋夜間不亮的情形，李瑞隆則說，由於修繕經費龐大，目前正向中央提報前瞻計畫，預計申請五百萬元補助，一旦通過就會全面施作，讓景觀橋再重現早年風采。