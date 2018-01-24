〈北部〉（桃園）綠捷機電流標 監督聯盟質疑綁標

2018-01-24

僅1廠商投標而流標 30日再招標

〔記者謝武雄／桃園報導〕總金額達三二六億元的桃園綠線捷運機電工程前天開標，因僅有一家廠商投標而流標，交通局敲定卅日進行第二次招標。由於綠線捷運監督聯盟五日曾以記者會懷疑標案規格都是為南韓車廂量身訂做，也預言將因投標廠商不足而流標；綠捷監督聯盟昨天再度召開記者會，呼籲市府應該停止綠線捷運機電工程標案、重新檢討規格，不要再為南韓車廂廠商護航。

鄭文燦︰依法不能拒絕韓商投標

市長鄭文燦對此表示，捷運機電工程標流標是很正常的事情，這是因為規模問題，台灣的捷運機電工程有五處有流標經驗；他說，機電工程是以號誌廠商為主，目前已投標的廠商是歐洲數一數二的大廠，工程能力完全沒有問題，不需要停止招標作業，另外，政府鼓勵國車國造，車廂廠商若委由台灣車輛公司組裝，在評審上都有加分。

鄭文燦並說，台鐵局於一九九四年採購四百輛南韓現代精工PP自強號，韓商後來因為擺爛而被工程會停權十年，南韓車廂的品質的確是堪慮，目前是南韓現代集團Rotem公司進軍台灣，除非台鐵局依採購法第一○一條規定，將Rotem公司列為「拒絕往來廠商」，否則依照採購法的精神，桃園市政府不能拒絕該公司參與投標。

監盟籲暫停標案 讓台車有機會

綠線捷運監督聯盟昨召開「流標為綁標？軌道產業要糟糕！」記者會，與會者有聯盟召集人牛煦庭、副召集人史碩仁、戴兆華及國民黨市長參選人楊麗環。

史碩仁直言，南韓在許多產業都是台灣的頭號競爭對手，前瞻計畫的軌道經費用了這麼多納稅人的錢，市府卻讓軌道產業淪為祭品，更讓外界質疑是否有「退佣」、「回扣」問題？

牛煦庭、戴兆華說，台灣車輛公司董事長蔡煌瑯曾怒飆北捷萬大線不給國車機會，桃園的綠線捷運何嘗不是如此？現在綠捷機電工程流標，市府就應該停止招標，重新檢討規格，讓台車能有公平競爭的機會，也可讓更多的國際大廠參與。

楊麗環說，綠捷機電工程流標代表著規格設計有瑕疵或是早有「內定廠商」，其他廠商才不願進場，市府應該檢討規格是否有問題，而不是趕著進行第二次招標，這對桃園市民是不負責任的做法。