〈北部〉農地未農用 3/1起買賣移轉土地登記謄本加註

2018-01-24

民國89年後違規農舍 限年底改善

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣政府為改善農地未農用，提出新的管理方案；三月一日起，農地買賣移轉案件，若有農地未農用情形，將在土地登記謄本標示加註。另，民國八十九年以後違規農舍，限期年底改善，但重大違規立即裁罰，每年以空拍方式清查列管。

代理縣長陳金德說，三月一日起農地買賣案件，如果沒有檢附「農業用地作農業使用證明書」，無法申請不課徵土地增值稅者，縣府會在土地登記謄本標示加註，讓買方知道農地狀況，以及接手後，可能面臨罰鍰與課地價稅等問題。

陳金德指出，縣府會依新要點對農舍全面清查，違規農地涉及地價稅課徵，配合地稅局作業，要在每年六月一日到八月三十一日完成清查，對宜蘭縣農業用地全面空拍，並依違規輕重程度及違規時間分類造冊、分類處理。

6類重大違規無緩衝期 立即裁罰

陳金德表示，民國八十九年農發條例修正前，農地未農用案件由農業處錄案列管，之後的案件則依據新要點輔導，限期年底改善，逾期未改善，就依區域計畫法及都市計畫法裁罰。

不過，屬於重大違規者，沒有緩衝時限。縣府地政處表示，重大違規包含六類，一、違規使用涉及危害公共安全；二、違法施工中；三、無法興建農舍用地，卻以農業設施擴大違法興建並從事營業行為；四、供工廠使用，有申請臨時登記除外；五、供餐廳、賣場、便利商店營業使用；六、違法興建建築物投影面積逾一百平方公尺，只要查報屬實就依法裁罰。