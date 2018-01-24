〈北部〉臨界臨側鬆綁 宜縣通過興建農舍審查作業要點

2018-01-24

2月1日上路 農民可拒絕臨側臨路

〔記者簡惠茹、林彥彤／綜合報導〕宜蘭縣政府將農舍與農業設施審查要點分開訂定，昨日縣務會議討論通過。代理縣長陳金德說，農舍只能蓋農地十%，依農委會行政指導，農民興建農舍要臨側臨路，縣府給予尊重，但行政指導不屬法律，農民可以拒絕另擇適當位置，只要在臨路地界線起縱深四十%範圍，就符合宜縣規定，該要點二月一日上路。

農委會官員稱 若違法有權要求修正

針對該要點內容，農委會水保局局長李鎮洋表示，目前看起來，將農舍與農業設施分開訂定的方向與農委會一致，但有關於堅持農舍矩形配置於地界線側，或其他不影響農村發展的適當配置之適當位置，且限配置於臨路地界線起縱深四十%範圍內等規定，會再研究，看是否違反法規。如果違反，農委會有權請宜蘭縣府修正，修正後才可上路。

臨路地界線起縱深40％範圍內即可

陳金德就任後，一直要打破農舍臨路臨界興建規定，原訂定「農舍和農業設施合併審查辦法」，規定農舍與農業設施臨路集中配置；也就是說，只要農業設施臨路即可，農舍可不用；但農委會質疑農舍和農業設施分屬不同法規，縣府合併審查無法律效力，農舍不必臨路臨界牴觸中央法規。

縣府槓上農委會，雙方隔空喊話引起議論，也驚動行政院長賴清德出面滅火。經溝通，縣府同意將農舍與農業設施要點分開訂定。昨天縣務會議通過「宜蘭縣農業用地申請興建農舍審查作業要點」，並修正「宜蘭縣農業用地申請農業設施容許使用審查作業要點」。

「農舍和農業設施還是要集中配置。」陳金德說，雖然將要點分開訂定，但申請時，兩者仍然要集中配置，中央未明訂農業設施位置，很可能造成設施蓋在田中央，造成農地破碎化，集中配置是限制在臨路縱深四十％範圍，至少可維持六十％農地完整性，其中農舍不能超過農地面積十％，這個規定很明確。

依兩要點受理申請 陳金德「我負全責」

「依照兩要點實施，我會負全責。」陳金德指出，縣府受理申請農舍，會依據農委會函文，指導農民矩形配置在臨側臨路，但依據行政程序法，農民拒絕行政指導時，不能強行要求，在不影響農業生產環境、農村發展前提下，依法可選擇其他適當位置，依照宜縣所訂要點，只要不超過田地縱深四十％範圍即可。