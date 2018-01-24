〈北部〉竹市客雅溪整治動工 明年9月完工

2018-01-24

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市客雅溪第九期整治與環境營造工程昨天動工，將改善客雅橋到印順橋四百六十公尺河段，除拓寬河道到卅五．五公尺，也會砌塊石護岸，增強防洪效果、解決附近淹水問題並改善周邊景觀，開闢人行步道，提供市民休閒水岸環境，預計明年九月完工。

全長460米 解決淹水問題

管轄權隸屬中央的客雅溪，是貫穿新竹市的重要河流，經濟部水利署第二河川局十幾年前開始從下游整治到中游段，目前進入第九期，編列一億三千八百五十萬元進行客雅橋到印順橋河段治理工程，減低淹水災害，讓排水順暢，並保障周邊三萬九千名居民的安全，也透過改善水岸環境，讓市民安心散步、下雨天不怕淹水。

林智堅：形塑河岸景觀

新竹市長林智堅說，客雅溪第九期環境整治工程，將提升水質、營造符合生態的生物棲地、形塑河岸優質景觀，提供居民河岸步道。

市府工務處表示，客雅溪第九期工程預定明年九月完工，全長四百六十公尺，將採用塊石護岸的天然方式施工，並築高八．六公尺護岸，沿河岸施做防汛道路和人行步道，也會利用工法克服施工問題，保障兩側戶住家安全，市府也開始進行第十期整治工程的都市計畫變更，希望五年內完成客雅溪共十二期的河道治理工程。

工務處強調，客雅溪整治完工後，除可增加客雅溪排洪流量、降低周邊易淹水問題，也能改善生活環境、兼顧生態多樣性，既維護河道安全，又能提供休閒環境。