〈中部〉憂水湳校區教學用面積減 中國醫大生抗議

2018-01-24

校方：新校區沒有病床

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中國醫藥大學（簡稱中國醫大）水湳校區申請都市設計審議案，台中市都市設計審議委員會將於今天審查，十餘名學生昨日赴都發局，抗議校方砍教學用面積、增建醫院，要求都審會拒絕受理；校方強調，「未來新校區沒有病床」，均以教學為規劃。

中國醫大學生議會議長蔡惟丞指出，中國醫大長期以來校地不足，學生運動、社團及圖書館空間不足，校方購地計畫中，教學推廣比率原為五十七％，但校方送都審的資料疑被砍為廿七％，醫療使用比率反而增加，不符購地目的，更是黑箱作業。

有學生代表感慨，現有校區學生教學及活動空間嚴重不足，新校區卻連獨棟圖書館都沒有，但校方相關規劃不讓學生參與，只會拿學生實習名義當擋箭牌，行醫療之實。

學生在都發局高呼「還地校園」、「退回都審」等口號，盼學校將校地回歸教學使用，並籲請台中市都審委員會基於程序正義停止審查。

校方強調，開發計畫完全依照學校相關程序辦理，經校務會議討論通過，並獲得董事會支持通過；新校園採分期開發，第一期主要解決學生宿舍、教學研究空間不足。

中國醫大副校長林正介強調，未來新校區規劃「不會有病床」，全以教學為目的，與學生實務臨床實習、實驗、產學研發有關，否則教育部不會核准。

都發局指出，學校土地使用配比審查為教育部核定，非由地方政府管轄，而該校檢討第一期部分各使用功能配比，尚在購置校地計畫書訂定範圍內，今日審議委員會將審查建築、景觀、交通系統、廣告招牌等設計，將秉持專業、公正立場進行。