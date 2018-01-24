〈中部〉取消尾牙摸彩 后里農會轉助貧

2018-01-24

〔記者歐素美、張軒哲／台中報導〕正值公司與機關團體尾牙旺季，后里區農會撙節員工年終尾牙經費，取消摸彩，將廿多萬元用來採購白米與生活用品，昨日捐贈給后里區三百名低收入戶，盼拋磚引玉，呼籲各界關懷弱勢；另外，大甲百齡扶輪社與市立德水園身心障礙教養院昨舉辦圍爐，場面溫馨。

后里農會總幹事陳清琪表示，今年農會尾牙取消摸彩，省下的廿多萬元購買民生物資，協助低收入戶，以後每年會持續辦理，讓農會員工們一起獻愛心。

后里區代理區長張大春說，農會捐贈三百名低收入戶白米、沙拉油、麵條、醬油、米粉，將交由各里的里幹事發送給弱勢戶，提早在過年前感受到社會善心。

為讓獨居長輩感受到社會關懷，大甲百齡扶輪社舉辦「遇見愛in百齡」，邀請獨居長輩圍爐，髮型設計師幫長輩義剪，美甲師幫長輩修剪指甲，扶輪社還致贈每名長輩紅包，讓阿公阿嬤笑開懷。

德水園身心障礙教養院則舉辦歲末圍爐，德水園替代役準備組曲表演，增添熱鬧氣氛，社會局長呂建德也出席致贈春節加菜金，呂建德感謝童傳盛文教基金會用心照顧，才能讓身障朋友有一個安心、放心、愉快的生活環境。

台灣省會計師公會與台中市會計師公會今年也持續舉辦「愛心白米捐贈活動」，昨在仁愛之家舉行捐贈儀式，社會局副局長陳坤皇代表受贈，並頒發感謝狀，希望藉此拋磚引玉。