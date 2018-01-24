〈中部〉外帶年菜選擇多 美味當天現做

2018-01-24

〔記者張菁雅／台中報導〕春節即將到來，許多民眾選擇外帶年菜，因應不同消費者的需求，飯店、餐廳業者推出中式、西式料理，還有針對小家庭的四到六人份年菜，其中第五市場的丸東商號連續六年推出百元年菜，一桌十道菜，只要一千三百五十元，讓民眾輕鬆圍爐。

因應小家庭 飯店推4至6人份

有別於冷凍年菜，常溫年菜較能保存料理的味道，各飯店、餐廳外帶年菜都強調當天現做。另外，因應小家庭需求，金典酒店推出四人及六人份年菜，台中福華飯店有五人份年菜，永豐棧、長榮桂冠、日月千禧酒店則是六人份年菜，長榮桂冠、日月千禧酒店還有西式年菜，如香料烤羊排、美國牛三寶等，滿足不同口味的消費者。

飯店外帶桌菜部分，四人份約五千元，五、六人份從七千五百元起跳；至於單點部分，每道價格在八百元以上，佛跳牆則超過二千元。

傳統市場1道百元 滿足小資族

對小資族來說，傳統市場年菜是好選擇，第五市場內的丸東商號連續六年推出「百元年菜」，芋頭排骨酥、紅燒獅子頭、魚皮白菜滷等八道年菜，一律一百元，佛跳牆只要二百五十元，藥膳醉豬蹄三百元，十道菜共一千三百五十元，去年賣出超過三千碗，今年因景氣不好，業者已多準備數量，將自廿七日上午一直賣到除夕。

重養生 蔬食年菜也端上圍爐

另外，現代人注重健康，蔬食人口增加，為了讓蔬食年菜也能有「澎派」、節慶味，寬心園今年特別把傳統宴席菜改為蔬食年菜，例如「金玉松子羹」就是仿效宴席常見的魚翅海鮮羹，「鴻運錦繡球」的靈感則來自鮑魚扣菜。