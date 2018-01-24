〈中部〉流感進入高峰 彰化六人重症

2018-01-24

〔記者張聰秋／彰化報導〕最近是高中職以下學校期末考，遇上流感發威，有學生染病嚴重到無法應試，這波流感疫情全縣已有六位流感重症患者，衛生局長葉彥伯說，目前已經進入流感肆虐的高峰期，這波高峰預料可能持續到農曆年過後，家長和學生都要提高警覺。

上週門診逾四千人次

流感發威，根據衛生局統計，上週門診就診類流感人次共四一三三人次，各大醫院診間人滿為患，不單學生考試受影響，連上班族也中鏢請假，有人同時罹患A型和B型流感，症狀持續三週才痊癒。

六重症五位未打疫苗

葉彥伯說，縣內六位流感重症者年齡均超過七十歲，均為B型流感，其中五人未打疫苗，目前流感以B型病毒最為活躍，今年流感疫苗有對抗到Ａ型病毒，因此Ａ型病毒不若B型活躍，一般流感流行期約兩個月到三個月，這波流行二到三星期，正值高峰期，預料接下來兩週疫情繼續向上攀升。

公費疫苗還剩七千劑

全縣公費流感疫苗已打卅五萬三○○○劑，接種率六十五歲以上老人五四．六％、國小至高中職學生七四．三％，公費流感疫苗還剩七○○○劑，衛生局提醒尚未施打者把握機會接種疫苗。

醫院發現，往年的流感大都以A型流感為主，B型流感較零星，之前，就診比例約為七比三，A型比較多，不過，近兩週來，B型流感人數大幅增加，經過快篩後的大概統計，目前B型和A型的比例約一比一。

衛福部彰化醫院感染科醫師莊佳慧表示，今年流感疫苗沒有猜對B型流感病毒株，也讓B型流感人數攀升，而往年常見的A型流感今年照樣流行，A、B型流感齊發，民眾要特別小心，有慢性病或抵抗力較弱的人出入公共場所，最好戴口罩。

莊佳慧說，不管是A型或B型流感的症狀都是發燒、全身肌肉痠痛、上呼吸道感染等，至少要快篩才能確定是哪一型病毒感染，通常A型流感比較嚴重，不過，兩種流感的傳染力都很強，只要確診是流感，最好能在家休息，自我隔離一週。