〈中部〉在地食材料理 推廣雲林幸福味道

2018-01-24

〔記者詹士弘、陳燦坤／綜合報導〕雲林縣政府與義峰高中攜手，用「在地食材」開發出十道「雲林幸福味道」，並在「慢遊雲林」粉絲專頁公開食譜，民眾可下載美食做法，一起推廣雲林美味。

縣府結合在地食材與觀光打造「雲林食采節」品牌，並推出十道有濃濃雲林味的線上料理秘笈，希望藉由雲林幸福滋味的推廣，讓雲林成為「慢食、好行、悠遊居」的好去處。

副縣長丁彥哲表示，這十道雲林家常食譜，將林內芋頭、古坑柳丁、雲林快樂豬、口湖台灣鯛等廿種在地食材入菜，歡迎民眾參照食譜，烹調出充滿雲林風情的幸福滋味，更歡迎全台民眾到雲林親自拜訪這些好食材的產地、品味在地小吃，同時飽覽雲林風光，讓雲林美食、美景陪大家共度佳節。

縣府文化處表示，「食采雲林幸福味道」利用雲林在地食材研發家常美味，華麗宴客菜到古早味手路菜都在其中，歡迎大家上線（https://goo.gl/9FB9wP）下載。

農產過剩及殘餘水產尺寸過小，始終是農漁業者年終最頭疼問題，口湖鄉養殖業者李富正將高麗菜與鮮蝦結合，讓問題一次解決。

李富正說，尺寸較小的蝦子賣相差、較無經濟價值，但養殖業者捨不得任其自生自滅，便想到與冬季常生產過剩的高麗菜結合成高麗菜捲，不僅可以煎炸，還能當火鍋料，消費者在冬天吃足大魚大肉，吃些纖維質不僅可幫助消化，也可減少農民庫存壓力。