〈中部〉台灣燈會玩科技 設計音樂燈光秀

2018-01-24

規劃多媒體互動燈件

〔記者林宜樟、曾迺強／嘉縣報導〕嘉義縣政府籌辦今年台灣燈會，昨天公布科技嘉藝燈區炫麗燈件，由知名設計師、音樂創作者等設計音樂燈光秀，還有適合親子同樂的多媒體互動燈件，科技燈區中的無現金市集採用行動支付、電子票證或信用卡，遊客在此購買特產，廠商們提供多種優惠。

縣府昨辦「科技嘉藝燈區」記者會，行動支付廠商如中華電信等來展示，縣長張花冠等人以手機APP進行點燈，充滿科技感。張花冠說，科技燈區由縣府及經濟部中小企業處合辦，整合官民資源，結合傳統、科技及流行，讓燈會跳脫傳統面貌。

可透過VR實境秀體驗

科技燈區位於太子大道四個島區，第一島區請音樂人林強創作的嘉義神木主題音樂，由劇場燈光設計師莊知恆，設計高聳入雲端的阿里山神木意象，並在太子大道拱門設計定時灑水祈福水幕燈光秀。

第二島區「235大樂園」由「二三設計」負責人蘇巧純規劃多媒體互動燈件，如具有光線變幻的「日出翹翹板」，冰果室有大型冰棒燈組，理髮廳燈組可讓小朋友坐著轉圈；燈區還規劃VR實境體驗，讓年長者或行動不便的民眾，可透過VR實境秀體驗台灣燈會。

無現金市集可使用悠遊卡、一卡通、icash、happy cash電子票證，並有多家廠商提供行動支付優惠，如使用「一見購」APP在店家消費，就可抽進口休旅車大獎，經濟部中小企業處與嘉義在地店家合作，以「i憩頭@台灣燈會」APP推廣伴手禮，並提供電動機車抽獎。

西拉雅國家風景區管理處將五座長頸鹿、二座梅花鹿燈座回收再利用，重新裱上棉紙與彩繪，放置台三線同仁段旁的中埔遊客中心廣場展出，每天傍晚五點半至晚上九點亮燈，為台灣燈會暖身，萌度破表的動物燈組與童話風格的建築相互映襯，成為新亮點。