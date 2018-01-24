〈中部〉中市清飛灰預算卡關 5月恐爆垃圾危機

2018-01-24

清運預算為去年3倍 國民黨團批

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市府總預算尚未過關，議會民進黨團昨日再度站出來砲轟，黨團總召李天生說，新增烏日與文山焚化爐的飛灰清運計畫被迫中斷，焚化爐有被迫停爐的威脅；國民黨團回應，今年這筆預算是去年的三倍，又無具體說明，應比照去年預算。

李天生指出，底渣及飛灰是焚化爐最終產物，必須清出才能運作，環保局每年編列六千萬元清運，勉強處理后里焚化爐的飛灰，今年編列一．七億元，擴大納入烏日、文山焚化爐，但國民黨堅持刪除，導致這二處五月起有停爐危機。

民進黨團：文山、烏日焚化爐將飽和

民進黨團表示，文山、烏日焚化爐都已面臨飽和，連事業廢棄物都無法進場，底渣及飛灰如果不清除，農曆春節前家家戶戶進行大掃除，到時候垃圾何處去？一旦停爐惡夢成真，嚴重性不言而喻，國民黨應為市民衛生健康著想。

民進黨議員何敏誠說，近日美國總預算也卡關，造成聯邦政府各機構暫時關閉，但重要的治安、國防外交等機構照常運作，台中市總預算遭國民黨惡意杯葛，所有重要施政，包含警、消等攸關市民安全的預算都受到影響，甚至中斷，國民黨審查預算以選舉做考量，實不足取。

國民黨團表示，去年飛灰處理費用六千二百八十九萬元，今年數量沒有增加，預算卻編列一億七千四百餘萬元，增加一億一千一百一十一萬元，約去年三倍之高，因此要求在處理數量未增加前，比照去年編列，若不足再以追加預算方式補足。

國民黨團質疑，后里、文山、烏日焚化爐早已設立多年，若過去所編的預算只能處理后里，不顧文山、烏日焚化爐的運作，讓附近居民與髒臭的飛灰共處，環保局即嚴重失職。