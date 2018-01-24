〈中部〉埔心電線桿塗油 民譏︰搶孤嗎？

2018-01-24

防貼小廣告奏效 但沾衣物惹怨

〔記者陳冠備／埔心報導〕為遏止街頭廣告隨意張貼，影響市容美觀，彰化縣埔心鄉公所最近在主要幹道電線桿塗潤滑機器用的牛油，讓業者無法順利張貼，此舉果然奏效，電線桿也恢復整潔，不過有民眾認為，塗牛油容易沾粘到衣服、油油的像要搶孤？對此埔心鄉公所表示，塗牛油只是測試，考量民眾觀感已先暫停塗抹，將另定方式執行。

電線桿、街燈多半設置重要路段，長期以來已成為業者免費張貼廣告的地點，其中又以土地、房屋買賣廣告居多，每當公所清潔隊刮除後，不久又被貼滿，防不勝防。

埔心鄉公所清潔隊從今年一月起，在員鹿路近百根電線桿、路燈塗上潤滑機器用的牛油，由於牛油質地滑溜，膠帶、漿糊都附著不上，街道也恢復原有乾淨面貌，不少鄉民對此改革措施抱持肯定，不過也有鄉民認為，整根塗得油油得很容易沾到衣服，雨水沖刷會不會污染？而且一根根油柱排列，好像在搶孤，到底塗不塗牛油，在網路上引起熱議。

清潔隊組長張炳榮指出，電桿廣告氾濫已嚴重破壞街景面貌，每清理一根電杆，就需動用三個人力用大量水柱清潔十多分鐘，相當浪費資源，如果遇上惡意業者，還會用漿糊貼滿整張，讓清除工作困難加倍，也曾打廣告單上電話規勸，卻被對方嗆聲「留點後路」。

公所決暫停 未來朝補助志工規劃

張炳榮說，為此參考外鄉鎮防範措施，例如彰化市使用圍網，但材質價格高，也有容易被破壞問題，鹿港鎮使用防貼漆，效果有限且成本高，台中市某社區塗抹車架防鏽用油脂，抹一次可擋雨水三個月，成效不錯又符合經濟、無污染問題才決定試用。

埔心鄉長張乘瑜表示，「塗牛油」方式目前接獲民眾反應贊成反對各半，不過還是決定先停用，未來朝補助環保志工、社區整潔競賽等方式規劃，讓全民都能參與監督。