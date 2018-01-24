〈中部〉iBusAPP 南投春節搭客運即時知

2018-01-24

〔記者謝介裕／南投報導〕因應春節到來，二十三日公路總局第二區養護工程公布南投縣春節交通疏運計畫，「傳統加科技」係此次交通疏運的一大特色，並祭出多項優惠措施，鼓勵大家多多搭乘公共運輸工具，減少塞車之苦。

一○七年春節連續假期自二月十五日起至二月二十日共六天，因應可能湧入南投各風景區的人、車潮，公路總局將自俗稱「小年夜」的二月十四日起，展開春節交通疏運計畫。

公路總局第二區養護工程處長陳嘉盈、南投工務段長陳俊彰等人指出，依過去慣例，國道三號名間及竹山交流道、國道六號愛蘭交流道、一三一線通往九族文化村路口與台十四甲線清境農場及合歡山等五大路線，被視為是春節期間最易壅塞路段，加上今年春節只有六天假期，初步研判，出國人數將會減少，相對地國內旅遊市場會變得較搶手，除了警方、公路單位等相關人員，傳統站崗指揮交通以外，也祭出用路人、公車多元交通資訊網科技。

何時到站 98條路線都可查

尤其，南投幅員遼闊，總共有九十八條客運路線，除了以往的即時交通資訊、道路沿線設置可變資訊系統、路況廣播、通報專線，還特別規劃「iBus」公路客運APP與公路汽車客運動態資訊管理，讓民眾可透過手機或電腦查詢路況，不但可避免陷入動彈不得的車陣之中，且只要輸入公車名稱、路線編號、站牌名稱等關鍵資料，便可知道公車多久到站，免去等候時間。

公共運具推多種優惠

此外，春節期間國道客運路線里程超過一百公里以上，民眾購票便享有全票八五折優惠，若持悠遊卡、一卡通、遠鑫卡、愛金卡等電子票證，搭乘國道客運或台鐵之後，轉乘一般公路或市區公車路線，也享有「一段票」的優惠折扣，且日月潭、溪頭、車埕、清境等四大旅遊景點，也搭配客運路線發行優惠套票，內容豐富又超值，相關資訊可上公路總局官網查詢。