〈中部〉烏魚子利潤趨薄 業者試養文蛤

2018-01-24

〔記者陳燦坤、林國賢／雲林報導〕口湖鄉雖是烏魚子的主要產地，但許多業者透露今年彼此間相互競價，將烏魚子的利潤壓低，經營更為艱困，不少業者為了另謀生路，只能試著放養文蛤等低成本水產。

為減少庫存削價競爭

雲林縣烏魚王國可能出現變化，許多業者反映，過去十年台灣消費能力高，都將吃烏魚子當成是時尚的象徵，但今年消費巿場買氣日顯減弱，業者為了減少庫存壓力，削價競爭的現象愈趨明顯，連帶養殖業者利潤跟著下滑。

業者也坦言，七、八年前烏魚養殖最盛期，放養面積可達三百多公頃，每年產值達四、五億元，但現在因飼料及價格等成本提高一倍，放養面積萎縮至現在百餘公頃，年產值可能僅剩五千萬元。

業者表示，烏魚食用飼料量多，放養時間至少兩到三年才能收成，相較於低成本的文蛤，儘管現在存活率低，但飼料成本低，最快七到八月可收成，最長則是一整年。養殖業初期投入的設備頗高，不能任其荒廢，現在只能尋求替代水產養殖繼續經營，口湖鄉原本放養烏魚的魚塭，現改放養文蛤便達到二、三十公頃。

部分養殖業者認為，台灣水產業近親繁殖時間過長，應該引進新品種提升抗疫力產量，或者試著養殖高單價的香螺等貝類，以養殖取代捕捉，不但可保護海洋物種，同時也能夠提升巿場消費者所需，同時為台灣養殖業打開另一扇窗。

雲林縣農業處副處長許永瑜表示，近幾年養殖業者製作烏魚子技術與品質都不斷提升，在全國烏魚子大賽屢獲佳績，深獲消費者肯定。