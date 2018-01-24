〈中部〉嘉縣3學校預定地荒廢 地方促改建

2018-01-24

中正大學前用地 盼蓋球場

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕受少子女化影響，國小入學人數減少，嘉義縣十處學校預定用地陸續用作他途，但民雄鄉、布袋鎮、東石鄉共有三處預定地徵而不用，其中，中正大學前的二‧七公頃中小學預定地始終未開發，雜草叢生，淪為蚊子校地，民雄鄉長何嘉恒等人促改建為球場，供學生、居民休閒運動，也能避免蚊蟲孳生。

縣府：近日除草清垃圾 研議改設

縣府教育處副處長李美華回應，現地三十年前配合中正大學特定區重劃，向五穀王廟徵地，近年少子女化影響甚鉅，全縣小學一年級新生數由一○一學年度的二萬八千餘人，一路下滑至本學年的一萬九千餘人，當地三興國小學生數量十年前達最高峰四百人，本學期僅剩一百五十五人，學生數不增反減，確實無設校需求，本週五清除雜草與垃圾，並與鄉公所研議改設與教育有關的用途。

三興村長莊柏桐說，中正大學前的國中小預定地位於大學路一段旁，鄰近小吃區，對街為中正的大學部宿舍區，有關單位放任荒廢廿八年，有不肖民眾見土地閒置，便傾倒家戶垃圾，影響環境衛生，現在既無設校需求，應可做簡易綠美化，讓學生與社區居民使用。

教育處國教科長顏廷育說，已徵收未設校的預定地有東石鄉黎明小段二‧三公頃、布袋鎮新生段○‧二公頃，當年分別作為小學、幼兒園預定地，迄今閒置，無其他規劃。

顏廷育表示，另七筆學校預定地用作他途，如大林鎮中興路二段的大林國中預定地，改建為運動綠廊與慢速壘球場，大林鎮明和段、水上鄉十一指厝段的小學預定地則設社區籃球場，太保市太頂珠段三筆學校用地做為嘉縣環保局空氣品質監測區，朴子市嘉朴段已由縣府規劃設茶業博物館。