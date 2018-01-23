〈南部〉待宰雞染禽流感 源頭雞場加強消毒

2018-01-23

〔記者王涵平、楊金城／台南報導〕 台北市環南家禽屠宰場在十三日發現待宰的土雞出現禽流感症狀，經採檢送農委會家畜衛生試驗所檢驗，確診為H5N2高病原性禽流感，疫情追查病雞來自台南市麻豆區一家養雞場，但場內一萬四千多隻土雞早已出清，台南市動物防疫保護處昨天進行可疑場和周邊消毒，並清除養雞場內墊料送去焚化。

雞隻已出清 哪一環節染病難釐清

養雞場指稱他的土雞都是健康的，南市動保處長吳名彬說，病雞是在雞場、出雞運輸、理貨場、待宰哪一環節染病尚難釐清，疫情回溯須對可疑場進行消毒、周邊疫情監控，因此僅列為屠宰案例場。

這家麻豆區養雞場是一月十三日出售土雞，經由理貨場運至北市環南家禽屠宰場屠宰，十四日凌晨屠宰場獸醫師在執行屠宰衛生檢查過程中，發現有雞隻屠體疑似感染禽流感，將疑禽送至家畜衛生試驗所進行檢驗，十六日確診為H5N2高病原性禽流感。

南市動保處接獲通報後，立即派員到麻豆進行疫情調查及移動管制，但土雞場的一萬多隻土雞已完全出清，雖不需進行撲殺。但昨天對這處麻豆土雞場及周邊道路與附近公共區域加強消毒，以防堵可能之疫情擴散。

吳名彬說，清除養雞場逾廿三公噸的墊料送到焚化爐焚毀。禽場在進行墊料清除及環境消毒工作後，後續將以哨兵雞復養，通過環境中無禽流感病毒存在的試驗後才能再引進土雞飼養。

台南市自去年六月發生最後一件禽流感病例場後，就未曾再出現疫情。今年持續加強禽流感預警監測措施，在土雞場及蛋雞場的監測場數，比去年增加，上週起並啟動第二階段監測採樣，對上市鴨隻應檢附檢驗禽流感陰性報告始得上市屠宰，畜禽業者在鴨隻出售廿日前應向動保處提出檢驗申請。