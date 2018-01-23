〈南部〉五隧道體檢 首輪剖面掃描無立即危險

2018-01-23

預計年底完成評估 明年修繕

〔記者劉婉君／台南報導〕預防公路隧道災害，隧道也要健康檢查！市府工務局自去年十一月開始，首度針對南市管轄的五座隧道，展開檢監測評估作業，目前已完成一輪的隧道剖面掃描，初步均未發現有結構安全上的立即性危險，預計年底完成評估報告後，明年再依照不同的情況進行修繕或補強等作業，相關資料也將成為日後監測、分析各隧道狀況的依據。

4座民68年後無留存維修紀錄

台南市於合併升格後，自一○二年起從公路總局手中接管市道，目前五座隧道中，除了市道一七二線關子嶺明隧道為工務局興建，並於一○四年四月通車啟用，屬於較新的隧道，其餘包括市道一七二線麒麟隧道、市道一七五線紅葉隧道、市道一七四線六甲隧道及市道一七四線楠西隧道，都是六、七○年代即已存在的舊有隧道。工務局表示，市府雖曾向公路總局索取四座隧道的資料，但因年代久遠，自民國六十八年以後都無留存相關基本資料及歷年維修紀錄，市府因此於去年八月委託工程顧問辦理隧道檢監測工作、十一月動工，啟動五座隧道的健康檢查。

先進雷射掃描儀 六都首次使用

工務局指出，此次隧道健檢針對每個可能會發生的狀況進行預防，採用先進技術領先六都，其中隧道襯砌影像掃描採用瑞士出產的雷射掃描儀，掃描影像解析度可判斷寬度○．五釐米或長度一．五公分以上的裂縫及各類異狀，這套系統曾應用於后豐九號隧道、公路總局台八線錐麓隧道等，六都是第一次使用。

工務局第二工務大隊副工程司洪健博表示，五座隧道的總長度約五百六十二公尺，皆為單孔雙向公路隧道，檢監測內容包括初期調查及標準檢測、詳細安全檢測、整體安全分析檢討等，採三階段進行，目前已完成一輪的隧道剖面掃描，初步均未發現有結構安全上的立即性危險，也沒有斷層帶的問題。

不過，楠西隧道內側拱型的襯砌有剝落情形，因擔心水泥剝落影響用路人安全，已先行施工清除，另外也針對滲水問題進行監測分析。