〈南部〉日山形縣知事訪高 送花媽「真雪人」

2018-01-23

〔記者王榮祥／高雄報導〕日本山形縣知事吉村美榮子兩年內三度造訪高雄，這回帶來一個「雪人」當禮物送給市長陳菊，花媽當下的笑容像拿到凱蒂貓的小女孩，幕僚好奇觸摸後驚嘆：「是真的冰！」

高市秘書處長陳瓊華形容，雪人以保麗龍製成外殼，裡頭裝滿山形縣的冰，不可思議的是訪問團十八日就到台灣，昨最後一站才到高雄，雪人過了好幾天竟然沒事，但外殼被打開後，昨天下午就融化了。

陳瓊華指出，山形縣知事的禮物讓人驚喜，也凸顯兩城市的深厚情誼，市府會把雪人殼留下，有機會再把日本冰雪帶回，跟市府幼兒園孩童分享。

山形縣位於日本東北，臨日本海沿岸，總人口約一一三萬人，山地與丘陵約占四分之三，是日本知名電視劇阿信的故鄉，著名景點銀山溫泉、藏王溫泉樹冰也在境內。

陳菊表示，高雄與山形在教育、農產、觀光領域有許多合作空間，前年簽署友好合作備忘錄後，已共同將「山形縣英語冬令營」打造成雙邊學子交流平台，以燕巢蜜棗為首的高雄農產也即將銷往日本。

昨雙方會談中，也對高雄和山形間的包機直航達成共識，約定一同努力促成兩地直飛，陳菊並邀請吉村知事與山形縣議員，參加今年七月在高雄舉辦的日台交流高峰會，吉村知事則感謝陳菊對雙方友誼的支持，允諾一定再來。