〈南部〉去年勞檢罰款5997萬 破歷年紀錄

2018-01-23

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市勞工局昨公布一○六年全年勞檢結果，多達一千二百九十五家事業單位違反勞動條件，共罰款五千九百九十七萬元，破歷年來紀錄，另勞資糾紛開出的罰款，慶富造船奪去年之冠，違反五條、遭罰二百四十五萬元，去年全年勞檢達成率，超過勞動部的標準，一百廿二％、處分率廿二．六％。

慶富造船遭罰245萬 奪冠

勞工局表示，勞資糾紛裁罰金額前三名，分別是慶富造船，罰二百四十五萬元；其次為旗勝科技，累計違反三條，裁罰九十六萬元；第三名為龍邦保全，累計違反七條，裁罰六十四萬元。

勞動部要求去年勞檢目標三千六百家次，高市勞工局共檢查四千三百九十二家次，達成率高達一百廿二％ ，並發現高市去年五大違法態樣，分別為「未依法給付加班費」、「連續出勤工作」、「超時工作」、「未給付休假日工資」及「出勤紀錄未詳實記載」。

勞工局統計出五大違法行業，分別是批發零售業、住宿餐飲業、製造業、社會服務業及其他工商服務業。

勞力密集產業 超時挨罰比例高

勞工局分析這些勞力密集產業，普遍存在起薪低、工時長現象，容易出現薪資計算錯誤，因此，超時挨罰比例，也遠高於其他產業，統計共裁罰一千二百九十五家業者，勞檢裁處金額高達五千九百九十七萬元，打破歷年罰款總額紀錄，提醒事業單位勿心存僥倖。

勞工局表示，因應新修訂勞基法，其中「休息時間調整」及「例假日週期內調整」，除原規定外須經勞資協商，另針對前五大違法行業，將同步強化勞資會議輔導及查處，為勞工權益把關。