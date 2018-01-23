〈南部〉衛武營園區違規檢舉 騎車佔最多

2018-01-23

去年迄今 共接獲38件檢舉

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣最大衛武營國家藝術文化中心將於今年十月啟用，串聯緊鄰公園總園區近五十七公頃，市府自去年迄今接獲三十八件檢舉，以騎車進公園近半數最多，開罰八件總計一萬二千元，昨更有民眾於中央草坪打高爾夫球，養工處強調最重可罰六千元，呼籲民眾守法維護環境。

市府養工處表示，隨著衛武營國家藝術文化中心將於十月啟用，近來吸引許多民眾到園區遊玩，卻發現許多違規情事，由於整個園區除了建物屬於社教用地外，其餘均屬於公園用地，適用高市公園管理自治條例。

養工處自去年到昨天為止，接獲民眾檢舉違規情事三十八件，以違規騎車進公園十六件最多，養工處以勸導改善為主，經勸導不聽者，累計已開罰八件，依法開罰一千五百元至九千元，總計開罰一萬二千元。

養工處指出，園區設有生態景觀池，卻發現民眾垂釣、網魚累計八件，還有民眾於園區餵食流浪動物，包括野鴿等有五件，甚至發現有民眾在輜汽路邊違規擺攤營業，已交由警察取締七件。

有民眾違規打棒球、高爾夫球

養工處說，近來更有民眾於園區打棒球，昨發現二名男子於五千平方公尺的中央草坪打高爾夫球，養工處認定是使用危險球類，經勸導後已離去，強調違者可依法開罰一千至六千元。

養工處出動近一百六十名志工，協助園區巡視及導覽，另規劃保全人員協助勸導違規民眾，呼籲民眾不要貪圖一時方便，應發揮公德心，切勿以身試法。