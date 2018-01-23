〈南部〉東港高中新圖館 明亮寬敞學生愛

2018-01-23

全台第4座賈宓為名 好像誠品

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港高中「賈宓圖書館」昨天啟用，以船艏為外觀，二樓無梁柱挑高又有大片落地窗，學生直說「好像誠品！」。

東港高中原有圖書館書庫狹小，閱覽座位有限甚至還漏水，校長郝靜宜三年半前接獲神秘電話，一開口就要「捐圖書館」，原來是中壢的九十三歲周紘女士，因為兒子賈宓經商有成，從書中獲益良多，為傳承閱讀風氣，從一○一年開始，以兒子之名尋覓全台完全中學捐建圖書館和藝文中心，全台現有四座「賈宓圖書館」。

獲捐建 親子書園擬供社區使用

代表周紘的建築師王興政經校方推薦，請在地建築師陳嘉晉設計新館，周紘捐助一千五百萬元，縣府撥出二百五十萬元，校方則向社區募捐二百五十萬元，歷時一年半，昨天峻工啟用。

高二學生許烜鳳說，以前閱覽區擁擠較昏暗，雖然愛書，但人多時不免打退堂鼓，新空間明亮又寬敞，每天會能來看書。

陳嘉晉說，該館的樓地板總面積為七百餘平方公尺，以船艏作為圖書館外觀，館身坐北朝南避開東西曬，外部有隔柵擋陽光，加上兩樓皆挑高，全館最高十公尺，二樓閱覽空間開闊，完全無柱子阻擋，環繞著透氣中庭、落地窗及大片窗戶的高腳椅閱讀空間，提供充足光源和對流。

校方也請藝術人文老師設計漂流木傢俱，把美學融入圖書館，縣議員林蔡鳳梅則捐贈遠距教學軟體二十萬元。郝靜宜說，建造新館都有貴人相助，感謝周紘女士率先發起，未來考慮先開放「親子書園」供社區使用。