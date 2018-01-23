〈南部〉農地闢停車場挨罰6萬 訴願駁回

2018-01-23

金城武樹爆紅 業者違反農用限制

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣池上鄉金城武樹爆紅，朝聖遊客絡繹不絕，伯朗大道、天堂路等農徑隨時可見遊客騎乘自行車、或搭乘蜈蚣車優游賞景的美麗畫面，但汽車違停事件跟隨而來，當地業者因而私自將農地鋪上柏油和礫石當作停車場，違反土地使用管制，台東縣政府接獲檢舉現勘，祭出鐵腕裁罰六萬元，並要求限期恢復農地農用，被罰的業者不服提訴願，日前遭駁回。

伯朗大道、天堂路、金城武樹自從爆紅後，這幾年儼然成為台東最熱門的觀光景點，不論平日或週休二日及連續假期，均會湧入大量人潮。為了有效管理，台東縣政府和鄉公所將這區域劃為文化景觀區，禁止車輛進入，改由自行車和蜈蚣車代步；商機乍現，部分農民索性將農田鋪上礫石改為停車場。

限月底前繳罰款 3月底前恢復原狀

由於臨時停車場設在特定農業區，非農地農用就只能開罰，台東縣政府地政處施鐵腕，加強取締，一年多前就業五家違規業者祭出重罰；去年底再獲報一名林姓業者仍涉不法，現勘後開罰六萬元，並要求恢復，林不服向內政部提出訴願，日前遭駁回，要求在本月底繳納罰款，並在三月底前恢復為農業使用。

台東縣政府地政處地政地用科表示，除了林姓業者外，目前金城武樹和伯朗大道、天堂路違規使用的農地都已經恢復原狀。