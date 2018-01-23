〈南部〉包租代管社宅 招募房東房客

2018-01-23

〔記者劉婉君／台南報導〕南市低度使用的房屋有六萬六千九百多戶，配合中央推動的社會住宅政策，南市包租代管計畫分配到一千二百戶，即日起開始招募房東及房客，管理業者表示，已接獲不少民眾詢問，想當房客和想當房東的比例差不多，將結合同業的力量，勢必要在年底之前達成媒合一千二百戶的目標。

房東憂參加計畫將成追稅對象

市府委託的大晟資產管理顧問公司總經理楊松芳表示，目前民眾租屋需求較高的地區為市中心及永康區，由於計畫剛推出，詢問的人多，但尚無完成簽約的案件，預計一、兩個月後情況就會明朗。而詢問的房東部分，最多反映的問題就是稅金問題，有些房東認為，過去私下租屋可以「避稅」，一旦參加計畫，未來即使租約結束，也可能成為政府追稅的對象；而房客部分，主要的問題則是租金，擔心租不起或是屋況不佳、地點不理想。

管理業者︰嚴查租屋報稅是趨勢

楊松芳說，南市包租代管計畫分為包租包管六百戶，由業者以市場價格八折承租民間住宅三年並轉租，市場價格上限為一萬二千元；代租代管六百戶，由業者陪同租戶看屋、簽約、公證，協助媒合租約雙方議定租金，每件月租金額不得超過市場租金水準九成。為了鼓勵屋主參與，市府推出房屋稅及地價稅比照自用住宅費率、所得稅一屋一萬元月租免稅，不論是否參與計畫，未來政府必定會走向嚴查租屋報稅。

另外，也有房東擔心會遇到惡房客破壞房屋或租約到期不願搬離，楊松芳表示，相關租約會公證，業者每月也會了解租屋使用狀況，協助管理，日後如果有租約到期不願搬離的情形，也會協助屋主處理。

而也有民眾認為，地點好的房屋自己出租，收到的租金不用打折，而地點不好的房屋，業者也許根本沒有意願簽約，計畫效益不大。楊松芳也說，不管是市中心或租屋率不高的地點都可以談。