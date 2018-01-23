〈南部〉去年人口增減 楠梓增最多 苓雅減最多

2018-01-23

〔記者王榮祥／高雄報導〕臉書粉絲專頁高雄點PO出高雄市卅八行政區，去年人口與前年比較後的增、減排序，增加最多的是楠梓、多一九○六人，減少最多的是苓雅、少一八六二人，增減原因引起熱議，不少人直覺跟房價有關。

民政局︰社會遷移、自然成長

高市民政局研判相關數據是熱心網友根據戶口資料彙整而成，但很難評估代表意義，因人口增減原因複雜，包括社會遷移、自然成長兩層面，且有許多因素在其中。

民政局統計，去年全市總人口數為二七七萬六九一二，與前年二七七萬九三七一相較，少了二四五九人。

高雄點資料則顯示，去年人口比前年增加最多的前五名行政區，依序為楠梓一九○六人、仁武一七七二、鳳山一三五二、鼓山一一六○、小港四五二；減少最多的前五名行政區依序為苓雅一八六二（減少人數）、三民一六四五、前鎮一四二三、鹽埕四四○、美濃四二六。

有網友感覺哪裡便宜哪邊去，有人認為人口向都市外圍擴散趨勢越來越明顯，有人直言市中心房價越來越高。

左楠區議員李柏毅分析，楠梓緊鄰原市區，建設多、建案也多，周遭還有加工區，購屋成本與工作等考量，促使人口增加；至於苓雅與前鎮的減少，應與傳統社區更新不易、地價高有關，未來或許會朝金融商業區發展，人口不會太多。前金、苓雅、新興區議員黃紹庭則認為，人口增減應與產業面較有關，增加產業進駐與工作機會，自然可吸引更多人移入與提高生育意願。