〈南部〉合併前夕 高雄第一科大傳愛感恩牆揭幕

2018-01-23

〔記者蘇福男／燕巢報導〕國立高雄科技大學二月一日將掛牌成立，高雄第一科大師生將創校二十三年來的校園點滴，設計成一面「傳愛感恩牆」，昨由創校校長谷家恆等人共同揭幕。

三校合併為高雄科技大學

高雄科技大學是由高雄應用科技大學、高雄第一科技大學與高雄海洋科技大學三校合併而成，歷經四年的好事多磨、反覆破局，終於在教育部的意志貫徹下，三校加快「三合一」進度，二月一日將掛牌成立。

合併後 學生數將達2萬8千人

三校合併後，學生數將達二萬八千人，為全國最大的科技大學，共有建工、燕巢、楠梓、旗津和第一校區。

高雄第一科大前身為高雄技術學院，一九九三年教育部指派谷家恆籌辦建校，一九九五年開始招生，為大高雄地區第一所技術學院，一九九八年獲准改名為「高雄第一科技大學」，二○一○年轉型為全國第一所「創業型大學」。

為見證創校二十三年來的胼手胝足點滴，第一科大陳建志、謝秉銓和王龍盛老師指導學生，匠心設計一道五彩繽紛的傳愛感恩牆。

2千多片數位影像瓷磚拼貼

該牆面是由十公分乘十公分的二千多片數位影像瓷磚拼貼組合而成，以「∞」無限符號，記錄學校的成長與蛻變，並以五隻飛鳥譬喻五個學院展翅高飛，亦象徵祝福無限、感恩無限、創業無限，具有承先啟後及感恩溯源的意義。

第一科大校長陳振遠表示，這面傳愛感恩牆是用來感恩前人胼手胝足、辛勤開墾的創校精神，也感謝歷年來對學校付出的教職員生與各界先進，及有功、有恩、有情的工作夥伴與貴人。

創校校長谷家恆感性表示，返校參與盛會感觸良多，大學辦學最重要的任務就是培育人才，第一科大以創業型大學為辦學核心，在國內擁有高知名度，也很有特色，希望大家持續將第一科大辦學理念傳承下去。

歷任校長並攜手在校園植樹，特地選種第一科大校花「阿勃勒」樹苗，象徵十年樹木、百年樹人。