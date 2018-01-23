〈台北都會〉西式外燴 3月起納事前報備管制

2018-01-23

〔記者周彥妤／台北報導〕為先審查菜單預防食物交叉感染，台北市衛生局二○一六年規定，北市俗稱「辦桌」的中式外燴，辦理活動前三天要先報備；衛生局昨表示，自今年三月起，西式外燴（見圖，衛生局提供）也要納入事前報備管制對象，預計至少納管廿八家西式外燴業者及四十一家觀光旅館。

審查菜單避免交叉污染

北市府參議兼代衛生局食品藥物管理科長王明理指出，自前年五月廿一日起，北市強制要求中式外燴報備後，當年報備案件佔比三％，未達百家，但到了去年，已攀升至十％，逾百家業者通報，預估接下來也會逐漸攀升。截至今日，針對中式外燴未報備業者，據統計，已開立四張勸導單，另於去年二月裁處海霸王餐廳一萬元罰鍰。

王明理表示，自今年三月一日起，西式外燴也將納入報備管制對象，依「台北市食品安全自治條例」第十四條規定，西式自助式外燴業者於北市辦理兩百桌以上外燴餐飲時，須於辦理活動三天前，自行或經餐飲業所屬公會或工會向衛生局報備，報備內容包括委辦者、承辦者、辦理地點、參加人數及菜單。

王明理表示，屆時三月上路後，預計規範至少廿八家西式外燴業者及四十一家觀光旅館，報備方式包括電話、傳真、電子郵件或親送衛生局，或至「外燴報備系統（http://subdata.health.gov.tw/catering/login.aspx）」上網登錄；若未依規定報備，首次違規採先行勸導，再次違規者，則依法處一萬元以上十萬元以下罰鍰。

王明理說，為達到預防稽查目的，衛生局接獲業者報備後，除「事先審查菜單」確認供應內容避免交叉污染外，亦將於外燴前到業者製備場所稽查，並於活動當天至現場稽查。