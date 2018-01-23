〈台北都會〉台北年貨大街 可用行動支付！

2018-01-23

活動自2月1日至14日 首度與歐付寶結合

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市產發局昨舉辦記者會，宣布二月一日至二月十四日台北年貨大街開跑，除了每年都會封街辦年貨大街的迪化商圈外，還有寧夏、榮濱、華陰街等八大商圈集結，讓民眾也可以在台北過好年。由於今年適逢狗年，推出吸睛的「六萌犬圍爐發財金紅包」，讓民眾討吉利。而今年年貨大街也首度與行動支付「歐付寶」結合，只要民眾用手機掃QRCode就可以參加抽獎，現金紅利點數總額超過百萬元。

今年參加台北年貨大街活動的商圈包括：迪化街商圈、後車站商圈、沅陵街商圈、寧夏夜市商圈、後車站商圈、四平陽光商圈、榮濱商圈及台北地下街，合計八大商圈。

每年都會封街舉辦開賣年貨的迪化街，過年前就祭出系列活動。二月一日至二月十四日每年都會有的「特選年貨快閃櫥窗」等活動，讓民眾可以有快速入門年貨知識；台北地下街推出過年大禮，消費滿五百元就抽iPhone8等百萬大獎；華陰街商圈則是打出服飾、百貨、飾品等全面七五折起。

而今年過年活動也結合歐付寶，二月七日至二月廿八日，民眾只要領取市長柯文哲所發放的發財金紅包，掃描內部的QRCode就可參加抽獎，獎項包括現金紅利點數五萬點、一兩開運狗黃金及限定悠遊卡。商業處解釋，現金紅利點數一點等同現金一元，可於歐付寶合作店家消費時折抵用，使用期限為二月七日至三月卅一日。

然而根據商業處統計，年貨大街一○五年編列七百五十萬元、邀集九處商圈；一○六年編列六百七十萬元、邀集八家商圈，但今年市府編列約一千一百萬元，商圈數卻未成長。

商業處解釋，以往年貨大街活動只會到年前；今年除了年前行銷外，還會結合台北燈節，幫燈節周邊商圈在開市後繼續行銷，因此共有兩波，所以今年預算才會比往年多。