〈台北都會〉八大年貨商圈食品新規 須標「補貨日期」

2018-01-23

三大類散裝加工食品

〔記者周彥妤／台北報導〕年節將至，民眾常會到年貨大街採購，台北市衛生局昨宣布，北市八大年貨商圈，自二月起販售的三大類散裝加工食品，包含「牛肉乾、豬肉乾、魷魚絲即食食品」、「開心果、瓜子等植物、乾果類食品」及「軟糖、花生糖等休閒類食品」，除要標示品名及原產地外，另須再標示「補貨日期」（拆封上架日），估計影響六百六十家食品攤商。

估影響660家食品攤商

衛生局長黃世傑表示，年貨大街販售的年節食品原包裝雖已標示有效日期，但拆開後散裝販售，已改變原有包裝型態及效期。為方便消費者辨識，衛生局依「台北市食品安全自治條例」第九條推出新規定，公告二月起北市八大年貨商圈，包含迪化、榮濱、後站、華陰街、台北地下街、寧夏夜市、沅陵街及四平陽光商圈，販售的三大類散裝加工食品，除要標示品名及原產地外，另須再標示「補貨日期」等同到貨及上架日期，攤商可於外包裝黏貼或是以立牌、插卡方式明顯標示，估計將影響六百六十家食品攤商。

衛局每日巡查 輔導為主

北市府參議兼代衛生局食品藥物管理科長王明理說，目前僅以輔導為主，尚無強制開罰，不過，各商圈在針對年貨大街招商時，皆有把該項要求列入招商辦法，且年貨大街期間，衛生局亦將動員每日巡查，預期商家會自律配合；倘若補貨日期標示不實，將依法開罰四萬至四百萬元。

衛生局呼籲，消費者採購年節食品，可把握「五不原則」，分別是標示不清楚不買、過於鮮豔不買、有異味不買、來源不明不買、有破損不買；另外，善用眼、耳、鼻及口檢查；儘量選擇完整包裝，留意販售場所環境是否清潔衛生，且無論完整包裝或散裝食品皆應盡早食用完畢。