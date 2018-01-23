〈台北都會〉「追光畫法」揚名 身障畫家盼傳身障生

2018-01-23

〔記者邱書昱／新北報導〕榮獲「加拿大藝術家聯盟高等簽名會員SFCA」、等同於當代大師級畫家證明的五十九歲嚴榮宗，一歲時患有小兒麻痺而不良於行，曾在美術課只拿到丁級，甚至為了生計當鎖匠、刻章師，但他自學繪畫獲得國際讚揚，目前與妻子在加拿大和台灣兩地奔走，他希望免費教導身障學生繪畫，一圓提攜後進的夢想。

自學繪畫 嚴榮宗想義務開班

嚴榮宗回憶說，當初家境不好，十五歲時被迫中斷學業，在路邊擺攤當鎖匠、刻印章，十九歲時參加博愛殘障青年訓練班，也因此認識妻子，當時的總統蔣經國參訪訓練班時被他的畫作吸引，關心他未來想做什麼？他當時就回答：「想開班義務教導身障人士繪畫。」

為了生計而被迫停止學業的嚴榮宗，精湛的開鎖技法讓警大老師都向他討教，他賺了一些錢，三十四歲時舉家搬遷加拿大，他鑽研獨特的「追光畫法」，年年參加加拿大FCA全國比賽並得獎，連續四年入選世界大賽，是被堪稱畫筆界勞斯萊斯的英國Rosemary手工畫筆公司，唯一以名字LOUIS YEN命名兩套畫筆的華人。

追光畫法 顏色層次更加豐富

「追光畫法」源於嚴榮宗在一次展覽中，被分配到燈光較暗的場所，讓他感到畫作的顏色不一樣，經過半年的修改而造就特殊技法，他運用在作品上的「追光畫法」，不受展場室內的燈光影響而產生明暗變化，「其實是視覺誤導，畫的方式也使顏色層次更加豐富，顏色彷彿從本身發出來。」

嚴榮宗去年返台，到樹林火車站布展，他目前受到大小腦萎縮之苦，身上的負荷導致需要兩隻手才能提起畫筆，「我當年對蔣經國總統講過的話，希望把它完成。」就是因為這份堅持讓他一路走過難關，準備將自宅改成畫室，義務指導身障者及有天分的學生傳承「追光畫法」。招生詳情請查看嚴榮宗的臉書訊息。