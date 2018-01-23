〈台北都會〉中籤率平均4.5％ 秀朗青宅25日抽籤

2018-01-23

622戶符合資格 分三類抽28名額

〔記者邱書昱／新北報導〕位於新北市永和區的秀朗青年社會住宅，是全市第一個共構式青年社宅，在去年底共有七一三戶申請，審查後有六二二戶符合抽籤資格，昨天起開放線上查詢，將於廿五日上午十點半在市府四樓公開抽籤，預計三月中旬簽約入住；市府城鄉發展局指出，將分三類抽取二十八戶名額，平均中籤率僅約四．五％，僧多粥少、競爭激烈。

秀朗青年社宅的審核合格戶共有六二二戶，其中弱勢優先戶有一九三戶，要抽九戶，中籤率近四．七％；一般民眾戶有四二三戶，抽十八戶，中籤率最低、約四．三％；敦親睦鄰戶有六戶，只抽一戶，中籤率十六．七％。

城鄉局表示，公開抽籤將決定弱勢優先戶看屋、選屋的順序，弱勢優先戶會依照當初填寫資料進行分數評比，遇到同分採用抽籤，睦鄰戶與一般戶是以電腦抽籤順序，排序比較後面的申請戶可保留等待遞補資格。

城鄉局局長柳宏典指出，這是全國首創與派出所共構的青年社會住宅，將原本老舊的永和秀朗派出所拆除，重建為地下二層、地上九層的建物，一到四層是秀朗派出所，五至九層作為青年社會住宅提供招租。

約廿六坪的二房一廳房型共有四間，提供弱勢優先戶申請，租金為一萬五千元；十三坪到十七坪不等的一房一廳房型共有二十四間，弱勢優先戶的租金從七千五百元到九千八百元不等；一般戶與睦鄰戶都是十三坪到十七坪不等的一房一廳房型，租金從九千二百元到一萬二千元不等，都有床架、衣櫥、冷氣、熱水器、廚具等基本配備。

柳宏典表示，全棟青年社宅納入無障礙通用化設計，獲得全國第一件「住居空間通用化標章候選證書」，所謂的住居空間通用化，就是讓全齡通用皆可安心居住，對居住安全及管理更有保障。

申請人可在線上查詢（http://www.planning.ntpc.gov.tw/），輸入身分證字號查詢是否符合資格，廿五日可搜尋「我愛陳香菊」臉書收看直播，詳情電洽2960-3456分機7274、7277查詢。