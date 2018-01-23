〈台北都會〉遠雄移樹 護樹志工爬樹阻擋

2018-01-23

宣告暫停移樹 市府指依法行政

〔記者鍾泓良／台北報導〕市長柯文哲去年五月核發給遠雄移樹許可，准遠雄進行大巨蛋旁、光復南路上卅三棵行道樹的移樹作業，期間護樹團體不停抗爭，要求市府與遠雄在大巨蛋司法釐清之前禁止移樹，最後還是在去年七月完成斷根程序。而經過半年的樹木養根後，遠雄所委託的樹花園公司昨要啟動移樹作業，而松菸護樹志工團昨約上午八時十五分進入工地護樹，並有志工爬到樹木上，雙方持續僵持；遠雄在昨天上午十一點也宣告暫停移樹作業。

台北市政府發言人劉奕霆說，相關作業依法行政，現場情況會有市府人員隨時因應。

松菸護樹志工團昨早於光復南路人行道舉布條，表示大巨蛋的司法至今都還沒有定案，為什麼要急著移樹。松菸公園催生聯盟代表游藝表示，目前約有十幾位護樹志工廿四小時看守這些樹木。對於已斷根樹木是否可續生長，游說，只要把樹木的擋根板拿掉後，樹木還是可以繼續留在原地生長；也說上週五已向市府提出樹木保護，但尚未收到回覆，強調就算已斷根，老樹仍應該受到樹保的保障。

樹花園總經理陳鴻楷說，現在行道樹底下土球有一噸到六噸，「只要吊運過程中有干擾、拉扯，非常危險」，不僅可能危害陳抗者，更可能波及來往車輛。樹花園也發聲明，目前行道樹處於斷根、養根，新生鬚根很脆弱，呼籲護樹團體應本於愛樹初衷，不應爬樹造成樹木二次傷害。

遠雄發言人楊舜欽表示，移樹按照合約是市政府應辦事項，柯市府要遠雄幫忙執行移樹工程，因而投入成本義務幫市府進行；面對陳抗團體，市府應考量到風險，遠雄必然在安全無虞的狀況下才能執行工程，有待市長公權力解決。