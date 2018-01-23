〈台北都會〉速度球後… 設計推廣專案再出包

2018-01-23

文化局︰持續溝通和修正

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市文化局去年獲一億元經費推動「設計推廣專案」，主打設計導入社區和公園，昨卻爆出啟用半個月的特色公園根本「危機公園」，不但遊具一直壞，還有小朋友受傷。事實上，這並非「設計推廣專案」頭一次出包，去年為宣傳世大運而設的互動式街頭裝置「速度球」，才展出兩天就掛上緊急維修牌子，此外也多次被議員發現設計成品用沒幾天就拆，挨批根本把納稅人當冤大頭。對此，文化局昨表示，會持續溝通和修正。

北市文化局歷年配合世界設計之都編列上億元經費，以硬體設施妝點北市角落，由於執行內容與計畫差異過大，整體欠缺規劃，去年遭審計部指正，市府卻仍在一○六年度轉換名目編列一．三八億元的「設計推廣專案計畫」預算，最後準列一億元通過，一○七年度也再度編列近億元預算。

文化局表示，「設計推廣專案」以藝術設計導入社區、公園導入設計、街角遇見設計為三大主力，除結合大內藝術節，並推動公園不再大眾臉計畫、微光計畫等項目。

文化局坦言，過去的設計之都活動不少，卻過於點狀，如備受爭議的變電箱、小招牌等，都因規模較小而為人詬病，因此今年重點會擺在設計導入社區跟公園，不管是公園遊具或速度球，都是給設計師的挑戰，將持續不斷溝通跟修正。