〈台北都會〉特色公園剛啟用 家長飆罵變「危機公園」

2018-01-23

朝陽公園遊具毀壞 小朋友受傷

〔記者沈佩瑤／台北報導〕為了不讓公園充斥罐頭遊具，北市文化局挹注八百萬元經費，推動「公園不再大眾臉計畫」，邀請設計師改造在地特色公園，本月四日市長柯文哲還出席啟用典禮，宣告送給市民一份「新春大禮」。未料，短短半個月時間，北市議員顏若芳就接到不少家長投訴，指位在大同區的朝陽公園遊具一直壞，還有小朋友因此受傷，讓家長怒批根本「危機公園」。

文化局打造「一大五小」共融式遊戲場，一月初剛啟用四座，其中朝陽公園「鈕扣獅」遊具斥資近九十七萬元經費，獅身用鈕扣設計成攀爬網，兩側裝有響板等可發出聲音，眼睛則是凸透鏡，背後有可轉的滾珠迷宮，扯動觸鬚還會發出獅吼聲。

挨批不實用 童︰以前比較好玩

顏若芳昨指出，「鈕扣獅」遊具從啟用至今半個月，就已修了兩三次。她直言，不管是共融式或特色公園，除了設計美感，重點在於要安全實用，讓小朋友可以開心來公園安心玩。

顏若芳認為，不應設置遊具後，又規定小朋友不能玩得「太用力」，盼未來改造新公園能規劃周全，不要等到有人受傷才變更設計。

在地居民張姓阿嬤則不滿批評「什麼特色公園，根本是危機公園！」她家三歲小孫子在攀爬鈕扣獅時，因為網目設計太大，一個踩空摔下來撞到額頭，「整個瘀青，我看了很揪心啊！」北市府花了這麼多人民的錢，是不是可以做好一點。

她也說，這些遊具都是四歲以下小朋友來玩，遊具設計時卻沒有考慮到小朋友的需求，連她孫子都說「以前的公園比較好玩，有溜滑梯和搖搖馬」。

文化局︰均通過檢驗 仍將改善

對此，北市文化局文創科長吳俊銘強調，遊具都有經過國家標準（ＣＮＳ）、專業檢測機構ＳＧＳ的檢驗，不過難免還是會有突發意外，將透過設計的方式改進，後續會再觀察使用者的行為，如果跌落的狀況頻繁，會再加設網子，避免小朋友摔落。

設計師團隊補充，遊具高度及間隔距離都符合法規，必須設計這麼大，因若設計太小擔心孩童的頭部會卡住，損壞部分已補強加強，希望可以越來越符合在地需求。