〈北部〉遭影射假訃聞案 冬山代會主席駁斥

2018-01-23

黃強呈︰若有關 願受最嚴厲詛咒

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉民代表林峻輔日前遭人匿名寄發「假訃聞」，預告下月十六日是「死期」，因內文有林峻輔完整個資，坊間影射訃聞與冬山鄉代表會及主席黃強呈有關。黃出面澄清，強調「訃聞若跟我有關，我就退出政壇，也願受最嚴厲詛咒」。

民進黨冬山鄉長初選民調有林峻輔、黃強呈及縣議會秘書長陳茂琳參與，最後由林峻輔出線代表參選下屆鄉長。未料，宜蘭縣許多鄉鎮市長及民意代表在一月十一日都收到匿名訃聞，內文寫著：「林俊甫在二月十六日凌晨，遭到天譴曝屍荒蔓意外身故」，訂三月三日公祭火化。

這封「未來訃聞」內文驚悚，引起地方譁然；林峻輔發現被人詛咒，且相關的電話、地址、出生日期與親屬等個資均無誤，認為針對性相當強烈，因此發表「不自殺聲明」並向警方報案。

外界謠傳訃聞與選舉有關，並將來源指向代表會影射黃強呈。黃強呈昨天聲明，民調輸給林峻輔他沒有異議，但假訃聞事件發生後，外面謠傳相關個資只有代表會才有，影射與他及代表會有關，讓民眾對他人格產生疑慮，這很不公平。

林峻輔籲民眾勿揣測

黃不滿的說，代表的個資沒人有權調閱，外界指控是「莫須有」，若有人指名道姓汙衊，不論是針對他或代表會，都將會循法律途徑討回公道。他並強調「假如訃聞是我寄發或唆使，我就退出政壇，也願受最嚴厲詛咒」。

警方已鎖定對象偵辦

林峻輔表示，全案已由檢調偵辦中，希望事件儘快落幕，也呼籲民眾不要揣測是誰發假訃聞，以免影響偵辦方向；據了解，警方已鎖定特定對象，朝恐嚇、妨害名譽偵辦中。